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Jindal Stainless chiude l’anno fiscale in crescita

Domanda interna e strategie industriali spingono i risultati, restano le sfide legate a import low cost e geopolitica

5 maggio 2026

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