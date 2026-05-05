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Jindal Steel torna all’utile nel Q4, crescita trainata dai volumi

Produzione e vendite record nell’intero esercizio, ma margini sotto pressione

5 maggio 2026

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