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thyssenkrupp-Jindal: stop ai negoziati per la divisione acciaio

Condizioni di mercato e quadro regolatorio Ue più favorevoli spingono il gruppo a proseguire da solo il rilancio

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