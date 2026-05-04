ArcelorMittal Poland riavvia l’altoforno 3 di Dąbrowa Górnicza
Ripartenza dopo il revamping da 60 milioni di zloty, ma un incidente riaccende l’attenzione sul sito
4 maggio 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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