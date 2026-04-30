SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Auto, Stellantis cresce nel Q1

Auto, Stellantis cresce nel Q1

Filosa (Ceo del gruppo): «I prodotti lanciati nel 2025 accolti con favore dal mercato. Fiduciosi per il 2026»

30 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lucchini RS: via libera all’incremento di produzione - La Provincia di Bergamo ha autorizzato l’aumento da 250mila a 310mila tonnellate annue (+24%)

28 aprile 2026

Lucchini RS: via libera all’incremento di produzione

La Provincia di Bergamo ha autorizzato l’aumento da 250mila a 310mila tonnellate annue (+24%)

di Federico Fusca
Automotive: il mercato Ue torna a crescere - I risultati positivi di marzo e febbraio hanno permesso al comparto di chiudere il trimestre col segno “più”

23 aprile 2026

Automotive: il mercato Ue torna a crescere

I risultati positivi di marzo e febbraio hanno permesso al comparto di chiudere il trimestre col segno “più”

di Federico Fusca
Tosyalı: acciaio per automotive in Algeria dal terzo trimestre - Investimento da 2,5 miliardi di dollari e 700mila tonnellate di capacità: obiettivo top 20 dei produttori mondiali

20 aprile 2026

Tosyalı: acciaio per automotive in Algeria dal terzo trimestre

Investimento da 2,5 miliardi di dollari e 700mila tonnellate di capacità: obiettivo top 20 dei produttori mondiali

di Stefano Gennari
Swiss Steel Group naviga nell’incertezza con cauto ottimismo - Frank Koch descrive una fragile ripresa della domanda, le pressioni dei costi e i nodi regolatori del mercato europeo

20 aprile 2026

Swiss Steel Group naviga nell’incertezza con cauto ottimismo

Frank Koch descrive una fragile ripresa della domanda, le pressioni dei costi e i nodi regolatori del mercato europeo

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Header STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 24 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 24 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Lucchini RS: via libera all’incremento di produzione - La Provincia di Bergamo ha autorizzato l’aumento da 250mila a 310mila tonnellate annue (+24%)

28 aprile 2026

Lucchini RS: via libera all’incremento di produzione

La Provincia di Bergamo ha autorizzato l’aumento da 250mila a 310mila tonnellate annue (+24%)

di Federico Fusca
Automotive: il mercato Ue torna a crescere - I risultati positivi di marzo e febbraio hanno permesso al comparto di chiudere il trimestre col segno “più”

23 aprile 2026

Automotive: il mercato Ue torna a crescere

I risultati positivi di marzo e febbraio hanno permesso al comparto di chiudere il trimestre col segno “più”

di Federico Fusca
Tosyalı: acciaio per automotive in Algeria dal terzo trimestre - Investimento da 2,5 miliardi di dollari e 700mila tonnellate di capacità: obiettivo top 20 dei produttori mondiali

20 aprile 2026

Tosyalı: acciaio per automotive in Algeria dal terzo trimestre

Investimento da 2,5 miliardi di dollari e 700mila tonnellate di capacità: obiettivo top 20 dei produttori mondiali

di Stefano Gennari
Swiss Steel Group naviga nell’incertezza con cauto ottimismo - Frank Koch descrive una fragile ripresa della domanda, le pressioni dei costi e i nodi regolatori del mercato europeo

20 aprile 2026

Swiss Steel Group naviga nell’incertezza con cauto ottimismo

Frank Koch descrive una fragile ripresa della domanda, le pressioni dei costi e i nodi regolatori del mercato europeo

di Stefano Gennari
Auto, Stellantis cresce nel Q1 - Filosa (Ceo del gruppo): «I prodotti lanciati nel 2025 accolti con favore dal mercato. Fiduciosi per il 2026»

30 aprile 2026

Auto, Stellantis cresce nel Q1

Filosa (Ceo del gruppo): «I prodotti lanciati nel 2025 accolti con favore dal mercato. Fiduciosi per il 2026»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
28 aprile 2026

Speciale filo d'acciaio

Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada

 I nostri video

30 aprile 2026

È online la terza puntata di Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto di siderweb dedicato all'analisi del ruolo sempre più ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio