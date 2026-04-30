SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Aperam: Ebitda in crescita, utile a 3 milioni di e...

Aperam: Ebitda in crescita, utile a 3 milioni di euro

Volumi in aumento. Il Ceo: per il Q2 atteso un deciso miglioramento della redditività

30 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Header STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 24 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 24 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Aperam: Ebitda in crescita, utile a 3 milioni di euro - Volumi in aumento. Il Ceo: per il Q2 atteso un deciso miglioramento della redditività

30 aprile 2026

Aperam: Ebitda in crescita, utile a 3 milioni di euro

Volumi in aumento. Il Ceo: per il Q2 atteso un deciso miglioramento della redditività

di Stefano Gennari
Aperam: risultati 2025 in peggioramento - Margini sotto pressione in un contesto macro difficile, il gruppo punta su efficienza e "Leadership Journey"

6 febbraio 2026

Aperam: risultati 2025 in peggioramento

Margini sotto pressione in un contesto macro difficile, il gruppo punta su efficienza e "Leadership Journey"

di Stefano Gennari
Aperam migliora utile e flussi di cassa nel secondo trimestre - Spedizioni in crescita del 3%. Il Ceo Di Maulo: «Performance resiliente nonostante le sfide»

5 agosto 2025

Aperam migliora utile e flussi di cassa nel secondo trimestre

Spedizioni in crescita del 3%. Il Ceo Di Maulo: «Performance resiliente nonostante le sfide»

di Sarah Falsone
Inox, import italiano a +41,5% nel semestre - Ducoli (siderweb): con le nuove misure Ue, quote esenti da dazio ridotte del 54,3% rispetto all'attuale Salvaguardia

14 ottobre 2025

Inox, import italiano a +41,5% nel semestre

Ducoli (siderweb): con le nuove misure Ue, quote esenti da dazio ridotte del 54,3% rispetto all'attuale Salvaguardia

di Stefano Gennari
Danieli & C. Officine Meccaniche: redditività in crescita - In calo il fatturato del gruppo. Risalgono gli ordini

26 marzo 2026

Danieli & C. Officine Meccaniche: redditività in crescita

In calo il fatturato del gruppo. Risalgono gli ordini

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
28 aprile 2026

Speciale filo d'acciaio

Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada

 I nostri video

30 aprile 2026

È online la terza puntata di Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto di siderweb dedicato all'analisi del ruolo sempre più ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio