siderweb TG: inox, commercio, AdI
MERCATI
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30 aprile 2026
Billette: prezzi ancora in rialzo
L’incertezza sulla domanda di prodotti finiti frena gli acquisti
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30 aprile 2026
Ghisa: mercato sotto pressione
Rincari globali e disponibilità limitata portano in alto i prezzi
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29 aprile 2026
Tondo: si parla di nuovi tentativi di rialzo
La domanda resta però debole
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29 aprile 2026
Lamierino magnetico: tra rilanci e domanda
I costi energetici incidono sulla produzione
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28 aprile 2026
Turchia: rottame ai massimi da oltre due anni
Trend rialzista confermato da uno scambio con gli Usa. Ma la domanda di acciai lunghi resta debole
SPECIALI
Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo
Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada
30 aprile 2026
È online la terza puntata di Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto di siderweb dedicato all'analisi del ruolo sempre più ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
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