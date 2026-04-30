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L’Iran contesta worldsteel: «Restiamo il decimo produttore globale»

Secondo Teheran la produzione nel primo trimestre 2026 supera quella vietnamita. Allarme su energia e competitività

30 aprile 2026

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