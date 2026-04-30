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US Steel: investimenti per 1,9 miliardi di dollari a Big River

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di DRI da 2,5 milioni di tonnellate annue

30 aprile 2026

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