Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada
La terza puntata del video podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale
30 aprile 2026 Translated by Deepl
È online la terza puntata di Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto di siderweb dedicato all’analisi del ruolo sempre più strategico del Mediterraneo nell’industria siderurgica globale. Ospite dell’episodio è Fernando Espada, Ceo e managing director di Layde Steel (parte di Tata Steel) e vicepresidente di Eurometal.
Nel corso della conversazione, Espada offre una lettura delle dinamiche che stanno ridefinendo i flussi di acciaio nell’area mediterranea, con un focus particolare sul ruolo dei centri servizio, attori chiave nella catena del valore.
Tra i temi centrali emerge la necessità di flessibilità e capacità di adattamento in un contesto caratterizzato da incertezza e rapidi cambiamenti sul piano economico, regolatorio e geopolitico. La transizione energetica rappresenta un altro elemento chiave: decarbonizzazione e sviluppo delle rinnovabili stanno ridisegnando le prospettive del settore, con un vantaggio competitivo sempre più evidente per il solare nei Paesi dell’area mediterranea.
In questo scenario, secondo Espada è fondamentale che le politiche europee garantiscano una tutela adeguata ai settori utilizzatori finali dell’acciaio, proteggendoli dalla pressione delle importazioni extra-Ue. Solo così, sottolinea, sarà possibile preservare la competitività dell’industria siderurgica e delle sue filiere a valle nel lungo periodo.
Intervista realizzata il 26 febbraio 2026.
MERCATI
-
30 aprile 2026
Billette: prezzi ancora in rialzo
L’incertezza sulla domanda di prodotti finiti frena gli acquisti
-
30 aprile 2026
Ghisa: mercato sotto pressione
Rincari globali e disponibilità limitata portano in alto i prezzi
-
29 aprile 2026
Tondo: si parla di nuovi tentativi di rialzo
La domanda resta però debole
-
29 aprile 2026
Lamierino magnetico: tra rilanci e domanda
I costi energetici incidono sulla produzione
-
28 aprile 2026
Turchia: rottame ai massimi da oltre due anni
Trend rialzista confermato da uno scambio con gli Usa. Ma la domanda di acciai lunghi resta debole
SPECIALI
Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo
Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada
30 aprile 2026
È online la terza puntata di Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto di siderweb dedicato all'analisi del ruolo sempre più ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento