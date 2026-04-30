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Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada

La terza puntata del video podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale

30 aprile 2026 Translated by Deepl

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È online la terza puntata di Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto di siderweb dedicato all’analisi del ruolo sempre più strategico del Mediterraneo nell’industria siderurgica globale. Ospite dell’episodio è Fernando Espada, Ceo e managing director di Layde Steel (parte di Tata Steel) e vicepresidente di Eurometal.

Nel corso della conversazione, Espada offre una lettura delle dinamiche che stanno ridefinendo i flussi di acciaio nell’area mediterranea, con un focus particolare sul ruolo dei centri servizio, attori chiave nella catena del valore.

Tra i temi centrali emerge la necessità di flessibilità e capacità di adattamento in un contesto caratterizzato da incertezza e rapidi cambiamenti sul piano economico, regolatorio e geopolitico. La transizione energetica rappresenta un altro elemento chiave: decarbonizzazione e sviluppo delle rinnovabili stanno ridisegnando le prospettive del settore, con un vantaggio competitivo sempre più evidente per il solare nei Paesi dell’area mediterranea.

In questo scenario, secondo Espada è fondamentale che le politiche europee garantiscano una tutela adeguata ai settori utilizzatori finali dell’acciaio, proteggendoli dalla pressione delle importazioni extra-Ue. Solo così, sottolinea, sarà possibile preservare la competitività dell’industria siderurgica e delle sue filiere a valle nel lungo periodo.

Intervista realizzata il 26 febbraio 2026.
S. F.   
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