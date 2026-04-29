Anglo American: lieve calo della produzione di minerale nel Q1
In decisa contrazione l'output di carbone, mentre il manganese segna un forte recupero
29 aprile 2026
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