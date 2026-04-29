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Tubos Reunidos valuta il ricorso al concordato volontario

Pesano i dazi Usa e la pressione dell'import in Europa. Il gruppo spagnolo punta a nuovi finanziamenti e partnership

29 aprile 2026

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