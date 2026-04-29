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Anima: export della meccanica italiana in crescita nel 2025

Le spedizioni del comparto hanno registrato un +3,2%. Almici: «Preoccupano dazi Usa e tensioni nel Golfo»

29 aprile 2026

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