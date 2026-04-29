L'altro volto dell'acciaio: Eufrasio e Maria Anghileri
La dodicesima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori
29 aprile 2026
Ospiti della dodicesima puntata di “L’altro volto dell’acciaio”, il podcast di siderweb dedicato ai protagonisti della filiera siderurgica, sono Eufrasio Anghileri, fondatore del gruppo, e Maria Anghileri, Chief Operating Officer di Eusider Group e presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Un dialogo che intreccia radici e futuro, valori e visione, mettendo al centro la continuità familiare e imprenditoriale.
Dalle origini nei primi anni del Novecento alla nascita di Eusider, fino alla sua evoluzione in uno dei principali player italiani nella lavorazione e trasformazione dell’acciaio, emerge un percorso fatto di coraggio, determinazione e capacità di innovare. Accanto alla crescita industriale, prende forma una visione attenta alle persone, alla sostenibilità e al ruolo sociale dell’impresa.
Eufrasio e Maria Anghileri si raccontano ai microfoni del podcast insieme a Francesca Morandi, responsabile Relazioni esterne di siderweb, ripercorrendo le tappe di una storia che unisce impresa e dimensione personale.
Il podcast dà voce agli imprenditori e alle imprenditrici del settore, mettendo in luce percorsi, esperienze e ambizioni.
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