L'altro volto dell'acciaio: Eufrasio e Maria Anghileri

Ospiti della dodicesima puntata di “L’altro volto dell’acciaio”, il podcast di siderweb dedicato ai protagonisti della filiera siderurgica, sono Eufrasio Anghileri, fondatore del gruppo, e Maria Anghileri, Chief Operating Officer di Eusider Group e presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Un dialogo che intreccia radici e futuro, valori e visione, mettendo al centro la continuità familiare e imprenditoriale.

Dalle origini nei primi anni del Novecento alla nascita di Eusider, fino alla sua evoluzione in uno dei principali player italiani nella lavorazione e trasformazione dell’acciaio, emerge un percorso fatto di coraggio, determinazione e capacità di innovare. Accanto alla crescita industriale, prende forma una visione attenta alle persone, alla sostenibilità e al ruolo sociale dell’impresa.

Eufrasio e Maria Anghileri si raccontano ai microfoni del podcast insieme a Francesca Morandi, responsabile Relazioni esterne di siderweb, ripercorrendo le tappe di una storia che unisce impresa e dimensione personale.

Il podcast dà voce agli imprenditori e alle imprenditrici del settore, mettendo in luce percorsi, esperienze e ambizioni.