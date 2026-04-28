Minerale, la Cina revoca il ban sulle forniture di BHP
Via libera agli acquisti dei carichi accumulati nei porti. Prezzi in calo
28 aprile 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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