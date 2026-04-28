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Usiminas: Q1 2026 chiuso con ricavi a 5,9 miliardi di R$

Nel primo trimestre la divisione siderurgica del player brasiliano ha visto risultati in calo

28 aprile 2026

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