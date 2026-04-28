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SSAB: utile operativo in crescita nel primo trimestre

Performance sostenuta da Europa e Americhe, ma il mercato resta prudente e influenzato dalle tensioni geopolitiche

28 aprile 2026

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