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Acciaio Usa: la produzione continua a crescere su base annua

I volumi si confermano in aumento tendenziale e nel cumulato, mentre calano su base sequenziale

28 aprile 2026

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