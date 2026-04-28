Lucchini RS: via libera all’incremento di produzione
La Provincia di Bergamo ha autorizzato l’aumento da 250mila a 310mila tonnellate annue (+24%)
28 aprile 2026
La Provincia di Bergamo ha approvato l’aumento di produzione richiesto da Lucchini RS per la propria acciaieria di Lovere (Bg), che passerà da un output di 250mila ad uno di 310mila tonnellate annue (+24%). A darne notizia è stato il quotidiano locale L’Eco di Bergamo, citando una determina pubblicata lo scorso venerdì all’albo pretorio dell’istituzione provinciale.
L’istanza per l’incremento dei volumi, che...
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A cura di Redazione Siderweb
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