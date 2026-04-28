Speciale Filo d’acciaio: voci dal mercato
Scarica la pubblicazione di siderweb dedicata a struttura e outlook del comparto
28 aprile 2026
La domanda è stabile e l’anno si è aperto – forse inaspettatamente – in positivo, ma l’incertezza e i nuovi sviluppi geopolitici stanno erodendo quanto guadagnato. È in estrema sintesi l’andamento del mercato del filo d’acciaio in questi primi mesi del 2026.
Per capire cosa potrebbe succedere nel breve periodo, per intercettare e interpretare le tendenze emergenti, la redazione di siderweb ha interpellato, come sempre, chi queste tendenze contribuisce a crearle: gli operatori del mercato.
Le loro voci sono riassunte nella pubblicazione gratuita “Speciale Filo d’acciaio. Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo”, da oggi disponibile nello shop di siderweb.com. La prima parte è dedicata a un’analisi della struttura del comparto nazionale ed europeo e a una fotografia del mercato internazionale. La seconda raccoglie una lunga serie di interviste ad alcuni dei principali operatori del comparto del filo d’acciaio.
Seguirà, nei prossimi giorni, un’analoga pubblicazione focalizzata sul comparto del tubo.
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A cura di Redazione Siderweb
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