SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Speciale Filo d’acciaio: voci dal mercato

Speciale Filo d’acciaio: voci dal mercato

Scarica la pubblicazione di siderweb dedicata a struttura e outlook del comparto

28 aprile 2026

lettura-notizia
scarica PDF

La domanda è stabile e l’anno si è aperto – forse inaspettatamente – in positivo, ma l’incertezza e i nuovi sviluppi geopolitici stanno erodendo quanto guadagnato. È in estrema sintesi l’andamento del mercato del filo d’acciaio in questi primi mesi del 2026.

Per capire cosa potrebbe succedere nel breve periodo, per intercettare e interpretare le tendenze emergenti, la redazione di siderweb ha interpellato, come sempre, chi queste tendenze contribuisce a crearle: gli operatori del mercato.

Le loro voci sono riassunte nella pubblicazione gratuita “Speciale Filo d’acciaio. Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo”, da oggi disponibile nello shop di siderweb.com. La prima parte è dedicata a un’analisi della struttura del comparto nazionale ed europeo e a una fotografia del mercato internazionale. La seconda raccoglie una lunga serie di interviste ad alcuni dei principali operatori del comparto del filo d’acciaio.

Seguirà, nei prossimi giorni, un’analoga pubblicazione focalizzata sul comparto del tubo.  

undefined
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Usa: confermati i dazi sulla vergella da cinque Paesi - Le misure riguardano i prodotti in ingresso da Trinidad e Tobago, Brasile, Indonesia, Messico e Moldavia

25 febbraio 2026

Usa: confermati i dazi sulla vergella da cinque Paesi

Le misure riguardano i prodotti in ingresso da Trinidad e Tobago, Brasile, Indonesia, Messico e Moldavia

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 24 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 24 aprile 2026 Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Usa: confermati i dazi sulla vergella da cinque Paesi - Le misure riguardano i prodotti in ingresso da Trinidad e Tobago, Brasile, Indonesia, Messico e Moldavia

25 febbraio 2026

Usa: confermati i dazi sulla vergella da cinque Paesi

Le misure riguardano i prodotti in ingresso da Trinidad e Tobago, Brasile, Indonesia, Messico e Moldavia

di Federico Fusca
Speciale Filo d’acciaio: voci dal mercato - Scarica la pubblicazione di siderweb dedicata a struttura e outlook del comparto

28 aprile 2026

Speciale Filo d’acciaio: voci dal mercato

Scarica la pubblicazione di siderweb dedicata a struttura e outlook del comparto

di Redazione siderweb
Scarica lo Speciale 2025 di siderweb - Online la pubblicazione dedicata all'analisi dell'anno che si chiude e alle sfide strategiche del 2026

18 dicembre 2025

Scarica lo Speciale 2025 di siderweb

Online la pubblicazione dedicata all'analisi dell'anno che si chiude e alle sfide strategiche del 2026

di Redazione siderweb
MERCATO & DINTORNI: piani sotto la lente - Mercoledì il webinar con Dionisio Cotti (NLMK Europe) e Cesare Viganò (ArcelorMittal CLN)

30 maggio 2025

MERCATO & DINTORNI: piani sotto la lente

Mercoledì il webinar con Dionisio Cotti (NLMK Europe) e Cesare Viganò (ArcelorMittal CLN)

di Redazione siderweb
Swiss Steel presenta il filo Ugiwam - Una soluzione per saldatura ad arco e produzione additiva a filo creata con l’affilata francese Ugitech

8 agosto 2025

Swiss Steel presenta il filo Ugiwam

Una soluzione per saldatura ad arco e produzione additiva a filo creata con l’affilata francese Ugitech

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
28 aprile 2026

Speciale filo d'acciaio

Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026?

 I nostri video

25 aprile 2026

Se c'è un anno che più di altri può rappresentare un vero e proprio cambio di passo per il commercio europeo dell'acciaio è il ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio