Piani inox, mercato attendista nel secondo trimestre

Bettuzzi (Oiki): «La filiera deve poter aiutare gli utilizzatori finali a restare competitivi»

Terminato un primo trimestre dell’anno caratterizzato da un certo ottimismo, il mercato dei prodotti piani in acciaio inossidabile potrebbe andare incontro a qualche difficoltà. In particolare, come segnalato da Alessandro Bettuzzi (amministratore delegato di Oiki e coordinatore dei Centri Servizi Inox di Assofermet) durante il webinar di siderweb "Mercati inossidabili. Tra guerre, Cbam e Salvaguardia, le attese per piani e lunghi", tra maggio e luglio potrebbe aumentare la pressione sui prezzi e il comparto potrebbe entrare in una fase attendista in vista dell’entrata in vigore delle nuove misure sostitutive dell’attuale Salvaguardia Ue.

Nel primo trimestre del 2026 l’andamento del comparto dei prodotti piani inossidabili «è stato caratterizzato da un cauto ottimismo. Tuttavia, non sono stati registrati risultati significativi in termini di volumi, rimasti pressoché stabili e in linea con il 2025», ha evidenziato Bettuzzi. Invece, i prezzi tra gennaio e marzo...

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