ArcelorMittal Eisenhüttenstadt rinnova il convertitore LD 2 con Primetals
Nuovo sistema di sospensione per il Bof da 255 tonnellate, messa in servizio completata in 50 giorni
28 aprile 2026
Benvenuto in siderweb
Accedi
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.
Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.
Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di
tutti gli utenti.
Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il
siderweb TG e la
newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e
analisi esclusive
della redazione.
Registrati ora.
MERCATI
-
28 aprile 2026
Turchia: rottame ai massimi da oltre due anni
Trend rialzista confermato da uno scambio con gli Usa. Ma la domanda di acciai lunghi resta debole
-
27 aprile 2026
Coils: mercato frenato da scorte elevate e domanda debole
Prezzi stabili e scambi limitati; il 1° luglio si profila come spartiacque per il mercato Ue
-
24 aprile 2026
Lamiere da treno: il mercato rimane su livelli elevati
Gli aumenti delle bramme e l’assenza di import bilanciano la domanda debole
-
24 aprile 2026
Attese di aumento per maggio, ma il quadro resta incerto
-
24 aprile 2026
Bramme: prezzi ancora in salita
L’assenza dal mercato dell’Iran e i rincari dei noli sostengono le quotazioni
SPECIALI
Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo
STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026?
25 aprile 2026
Se c'è un anno che più di altri può rappresentare un vero e proprio cambio di passo per il commercio europeo dell'acciaio è il ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento