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Borusan: ordine da circa 100 milioni di dollari negli Usa

La controllata Borusan Berg Pipe realizzerà tubi di grande diametro; produzione e consegne previste nel 2027

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