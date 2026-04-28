Lunghi inox, ripresa a inizio anno poi frenata: attesa per le misure Ue

Vuillermin (Cogne Acciai Speciali): domanda in rallentamento tra import elevato e tensioni geopolitiche

Il mercato europeo dei prodotti lunghi in acciaio inossidabile aveva mostrato segnali di ripresa già dalla fine del 2025, ma il miglioramento si è rivelato di breve durata. È quanto emerso dall’intervento di Andy Vuillermin, direttore commerciale di Cogne Acciai Speciali, nel corso dell’ultimo webinar siderweb del ciclo Mercati inossidabili.

«La ripresa era tangibile già dalla fine dell’anno scorso», ha spiegato Vuillermin. I primi mesi del 2026 si erano infatti aperti con aspettative...

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