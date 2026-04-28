Inox: mercato diviso a metà

Ducoli (Ufficio Studi siderweb): nel 2025 in Italia «esplosione dell’import di bramme»

Nel primo bimestre 2026 hanno fatto registrare un andamento positivo i settori chimica e petrolchimica, elettrodomestici e casalinghi, ristorazione collettiva, che insieme coprono il 47% del consumo di acciaio inox nazionale; in negativo alimentare, edilizia, trasporti, farmaceutica e cosmetica ed energia (48%). Lo dice l’Istat e lo ha analizzato Arianna Ducoli, Analyst & Project Officer di siderweb, in apertura del webinar “Mercati inossidabili. Tra guerre, CBAM e Salvaguardia le attese per piani e lunghi”.

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