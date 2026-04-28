Inox: mercato diviso a metà
Ducoli (Ufficio Studi siderweb): nel 2025 in Italia «esplosione dell’import di bramme»
28 aprile 2026
Nel primo bimestre 2026 hanno fatto registrare un andamento positivo i settori chimica e petrolchimica, elettrodomestici e casalinghi, ristorazione collettiva, che insieme coprono il 47% del consumo di acciaio inox nazionale; in negativo alimentare, edilizia, trasporti, farmaceutica e cosmetica ed energia (48%). Lo dice l’Istat e lo ha analizzato Arianna Ducoli, Analyst & Project Officer di siderweb, in apertura del webinar “Mercati inossidabili. Tra guerre, CBAM e Salvaguardia le attese per piani e lunghi”.
Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita
MERCATI
-
28 aprile 2026
Turchia: rottame ai massimi da oltre due anni
Trend rialzista confermato da uno scambio con gli Usa. Ma la domanda di acciai lunghi resta debole
-
27 aprile 2026
Coils: mercato frenato da scorte elevate e domanda debole
Prezzi stabili e scambi limitati; il 1° luglio si profila come spartiacque per il mercato Ue
-
24 aprile 2026
Lamiere da treno: il mercato rimane su livelli elevati
Gli aumenti delle bramme e l’assenza di import bilanciano la domanda debole
-
24 aprile 2026
Attese di aumento per maggio, ma il quadro resta incerto
-
24 aprile 2026
Bramme: prezzi ancora in salita
L’assenza dal mercato dell’Iran e i rincari dei noli sostengono le quotazioni
SPECIALI
Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo
STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026?
25 aprile 2026
Se c'è un anno che più di altri può rappresentare un vero e proprio cambio di passo per il commercio europeo dell'acciaio è il ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento