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Lodhia Industries affida a Danieli un nuovo forno di riscaldo

Impianto da 50 ton/ora per rafforzare la capacità produttiva del laminatoio per barre e vergella in Tanzania

28 aprile 2026

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