SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Prestito-ponte da 149 milioni per l’ex Ilva: via l...

Prestito-ponte da 149 milioni per l’ex Ilva: via libera dal Governo

Pubblicato il decreto attuativo: sostegno urgente alla liquidità mentre proseguono le trattative per la cessione

27 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 24 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 24 aprile 2026 Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Prestito-ponte da 149 milioni per l’ex Ilva: via libera dal Governo - Pubblicato il decreto attuativo: sostegno urgente alla liquidità mentre proseguono le trattative per la cessione

27 aprile 2026

Prestito-ponte da 149 milioni per l’ex Ilva: via libera dal Governo

Pubblicato il decreto attuativo: sostegno urgente alla liquidità mentre proseguono le trattative per la cessione

di Gianmario Leone
Ex Ilva, via libera alla negoziazione per la cessione a Flacks Group - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy incarica i commissari straordinari di avviare le trattative

30 gennaio 2026

Ex Ilva, via libera alla negoziazione per la cessione a Flacks Group

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy incarica i commissari straordinari di avviare le trattative

di Sarah Falsone
Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni - Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

13 gennaio 2026

Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni

Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

di Gianmario Leone
Via libera del Senato al Decreto ex Ilva - Autorizza uso dei 108 milioni residui per la continuità operativa e prevede possibile finanziamento fino a 149 milioni

14 gennaio 2026

Via libera del Senato al Decreto ex Ilva

Autorizza uso dei 108 milioni residui per la continuità operativa e prevede possibile finanziamento fino a 149 milioni

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026?

 I nostri video

25 aprile 2026

Se c'è un anno che più di altri può rappresentare un vero e proprio cambio di passo per il commercio europeo dell'acciaio è il ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio