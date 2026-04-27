SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva: sindacati e imprese chiedono una svolta i...

Ex Ilva: sindacati e imprese chiedono una svolta immediata

Brigati (Fiom) denuncia errori e mancanza di risorse, mentre Confartigianato spinge per il forno elettrico

27 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 24 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 24 aprile 2026 Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva: sindacati e imprese chiedono una svolta immediata - Brigati (Fiom) denuncia errori e mancanza di risorse, mentre Confartigianato spinge per il forno elettrico

27 aprile 2026

Ex Ilva: sindacati e imprese chiedono una svolta immediata

Brigati (Fiom) denuncia errori e mancanza di risorse, mentre Confartigianato spinge per il forno elettrico

di Gianmario Leone
Ex Ilva, l’allarme dei sindacati dopo l’incendio - Fiom e Uilm chiedono risorse urgenti e chiarezza sul futuro dello stabilimento e dei lavoratori di Taranto

9 maggio 2025

Ex Ilva, l’allarme dei sindacati dopo l’incendio

Fiom e Uilm chiedono risorse urgenti e chiarezza sul futuro dello stabilimento e dei lavoratori di Taranto

di Gianmario Leone
Ex Ilva, ieri il vertice sulla sicurezza - Presenti il management aziendale, le organizzazioni sindacali, una delegazione del ministero del Lavoro e Inail

13 marzo 2026

Ex Ilva, ieri il vertice sulla sicurezza

Presenti il management aziendale, le organizzazioni sindacali, una delegazione del ministero del Lavoro e Inail

di Gianmario Leone
Ex Ilva, via alla trattativa esclusiva con Flacks Group - Governo e commissari puntano a chiudere la cessione entro metà 2026. I sindacati attaccano: «Serve ruolo centrale Stato»

30 dicembre 2025

Ex Ilva, via alla trattativa esclusiva con Flacks Group

Governo e commissari puntano a chiudere la cessione entro metà 2026. I sindacati attaccano: «Serve ruolo centrale Stato»

di Gianmario Leone
Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di luglio - Tra tecnologie, centralità del rottame e nuovi target climatici

31 luglio 2025

Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di luglio

Tra tecnologie, centralità del rottame e nuovi target climatici

di Anna Vernile
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026?

 I nostri video

25 aprile 2026

Se c'è un anno che più di altri può rappresentare un vero e proprio cambio di passo per il commercio europeo dell'acciaio è il ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio