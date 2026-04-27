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DRI, output globale in rallentamento a marzo

Negativo il confronto su base annua, ma volumi in ripresa rispetto a febbraio. Positivo il dato trimestrale

27 aprile 2026

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