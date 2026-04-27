thyssenkrupp: «Nuova difesa commerciale un passo necessario»
Per Georgios Giovanakis (Cso) le misure devono però «inserirsi in un approccio più ampio di politica industriale»
27 aprile 2026
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