Acciaio, la bozza del nuovo regolamento Ue verso l’adozione
Via libera del Coreper. Voto in commissione INTA il 6 maggio, prima lettura in plenaria il 18 maggio
27 aprile 2026
Il testo finale delle nuove misure europee di tutela del settore siderurgico ha iniziato a circolare tra gli operatori e si avvia verso il via libera politico senza particolari ostacoli. Il provvedimento, formalmente definito come “Regolamento volto a contrastare gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovraccapacità produttiva globale sul mercato dell'acciaio dell'Unione”, ha ottenuto il via libera del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) il 22 aprile ed è atteso al passaggio in commissione INTA del Parlamento europeo, chiamata a votare l’accordo raggiunto in sede di trilogo il 6 maggio, mentre la prima lettura in plenaria è al momento indicata per il 18 maggio. Questo iter dovrebbe aprire la strada all’adozione del regolamento che...
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