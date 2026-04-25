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STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026?

In questa puntata l'analisi delle due misure europee e dei loro possibili effetti nei prossimi mesi

25 aprile 2026

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Se c’è un anno che più di altri può rappresentare un vero e proprio cambio di passo per il commercio europeo dell’acciaio è il 2026. Quest’anno, infatti, sarà segnato dall’entrata in scena di due meccanismi che toccano direttamente il modo in cui l’Ue regola le importazioni siderurgiche: il Cbam e le nuove misure che sostituiranno la Salvaguardia. In questa punta approfondiamo questi Regolamenti, concentrandoci anche sui dati più recenti dell’import europeo di acciaio e sugli effetti che si stanno rilevando e si prospettano in vista dei prossimi trimestri mesi a livello di prezzi e disponibilità dei prodotti.
Ad aiutarci nell’analisi la voce di Alessandro Banzato (Acciaierie Venete), Riccardo Benso (Albasider), Antonio Marcegaglia (Marcegaglia Steel), Rodolfo Paolicchi (Riveco GeneralSider) e Ramy Saleh (El Marakby Steel).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
R. S.   
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