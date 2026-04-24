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Produzione tedesca in ripresa nel primo trimestre

WV Stahl: la domanda resta però debole, con l'acciaio che continua a soffrire squilibri strutturali

24 aprile 2026

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