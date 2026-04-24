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Ghisa: produzione mondiale in calo nel primo trimestre

Output a 340 milioni di tonnellate (-2%). Cina in flessione, cresce l’India

24 aprile 2026

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