siderweb TG: ex Ilva, prezzi, produzione
MERCATI
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24 aprile 2026
Lamiere da treno: il mercato rimane su livelli elevati
Gli aumenti delle bramme e l’assenza di import bilanciano la domanda debole
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24 aprile 2026
Attese di aumento per maggio, ma il quadro resta incerto
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24 aprile 2026
Bramme: prezzi ancora in salita
L’assenza dal mercato dell’Iran e i rincari dei noli sostengono le quotazioni
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23 aprile 2026
Rottame: in Turchia si consolida il trend rialzista
Prezzi oltre i 400 $/t CFR sostenuti da offerta limitata e noli elevati. Sotto pressione i margini delle acciaierie
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23 aprile 2026
Ferroleghe: prezzi in salita per molti prodotti
L’esaurimento delle quote di Salvaguardia e i possibili mancati sdoganamenti mettono sotto pressione le quotazioni
SPECIALI
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Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.
siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026
17 aprile 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...
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A cura di Redazione Siderweb
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