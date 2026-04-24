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Ex Ilva: Cigs senza accordo per 4.450 lavoratori

Al ministero del Lavoro salta l’intesa sulla proroga: copertura al 70% solo fino a ottobre

24 aprile 2026

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