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ArcelorMittal Industeel: nuova colata continua a Le Creusot

A regime il sito potrà produrre fino a 25mila tonnellate di bramme sottili, riducendo del 10% le emissioni di CO₂

23 aprile 2026

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