SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. BHP chiude l’accordo con CMRG

BHP chiude l’accordo con CMRG

Intesa con l’ente statale cinese dopo mesi di tensioni; produzione in crescita nei primi nove mesi dell’anno fiscale

23 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




BHP nomina Brandon Craig nuovo Ceo - Craig succede a Mike Henry e guiderà BHP con un focus su crescita organica, innovazione e sostenibilità

19 marzo 2026

BHP nomina Brandon Craig nuovo Ceo

Craig succede a Mike Henry e guiderà BHP con un focus su crescita organica, innovazione e sostenibilità

di Sarah Falsone
Minerale di ferro in rialzo: la Cina amplia le restrizioni sui prodotti BHP - Stop alle consegne di Newman fines dai porti cinesi. Futures e prezzi spot in aumento per i timori sull'offerta

13 marzo 2026

Minerale di ferro in rialzo: la Cina amplia le restrizioni sui prodotti BHP

Stop alle consegne di Newman fines dai porti cinesi. Futures e prezzi spot in aumento per i timori sull'offerta

di Stefano Gennari
Rio Tinto e BHP: collaborazione nel Pilbara per il minerale di ferro - Accordo non vincolante per estrarre fino a 200 milioni di tonnellate tra Yandicoogina e Yandi

15 gennaio 2026

Rio Tinto e BHP: collaborazione nel Pilbara per il minerale di ferro

Accordo non vincolante per estrarre fino a 200 milioni di tonnellate tra Yandicoogina e Yandi

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

BHP nomina Brandon Craig nuovo Ceo - Craig succede a Mike Henry e guiderà BHP con un focus su crescita organica, innovazione e sostenibilità

19 marzo 2026

BHP nomina Brandon Craig nuovo Ceo

Craig succede a Mike Henry e guiderà BHP con un focus su crescita organica, innovazione e sostenibilità

di Sarah Falsone
Minerale di ferro in rialzo: la Cina amplia le restrizioni sui prodotti BHP - Stop alle consegne di Newman fines dai porti cinesi. Futures e prezzi spot in aumento per i timori sull'offerta

13 marzo 2026

Minerale di ferro in rialzo: la Cina amplia le restrizioni sui prodotti BHP

Stop alle consegne di Newman fines dai porti cinesi. Futures e prezzi spot in aumento per i timori sull'offerta

di Stefano Gennari
Rio Tinto e BHP: collaborazione nel Pilbara per il minerale di ferro - Accordo non vincolante per estrarre fino a 200 milioni di tonnellate tra Yandicoogina e Yandi

15 gennaio 2026

Rio Tinto e BHP: collaborazione nel Pilbara per il minerale di ferro

Accordo non vincolante per estrarre fino a 200 milioni di tonnellate tra Yandicoogina e Yandi

di Sarah Falsone
BHP chiude l’accordo con CMRG - Intesa con l’ente statale cinese dopo mesi di tensioni; produzione in crescita nei primi nove mesi dell’anno fiscale

23 aprile 2026

BHP chiude l’accordo con CMRG

Intesa con l’ente statale cinese dopo mesi di tensioni; produzione in crescita nei primi nove mesi dell’anno fiscale

di Sarah Falsone
BHP chiude il semestre in crescita - Risultati record per minerale di ferro e rame. Sale anche la produzione di carbone metallurgico

21 gennaio 2026

BHP chiude il semestre in crescita

Risultati record per minerale di ferro e rame. Sale anche la produzione di carbone metallurgico

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio