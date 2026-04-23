SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Semilavorati, sprint dell’export cinese nel primo ...

Semilavorati, sprint dell’export cinese nel primo trimestre

Volumi in crescita di quasi il 30% su base annua. In calo le spedizioni verso l'Italia, per effetto del Cbam

23 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Semilavorati, sprint dell’export cinese nel primo trimestre - Volumi in crescita di quasi il 30% su base annua. In calo le spedizioni verso l'Italia, per effetto del Cbam

23 aprile 2026

Semilavorati, sprint dell’export cinese nel primo trimestre

Volumi in crescita di quasi il 30% su base annua. In calo le spedizioni verso l'Italia, per effetto del Cbam

di Stefano Gennari
Cina, export in contrazione nel primo trimestre - Allo stesso tempo, forte aumento delle importazioni di minerale di ferro

14 aprile 2026

Cina, export in contrazione nel primo trimestre

Allo stesso tempo, forte aumento delle importazioni di minerale di ferro

di Stefano Gennari
L’export cinese a livelli record nel 2025 - Quest’anno le spedizioni dovrebbero arrivare a 115-120 milioni di tonnellate, per poi calare nel 2026

16 settembre 2025

L’export cinese a livelli record nel 2025

Quest’anno le spedizioni dovrebbero arrivare a 115-120 milioni di tonnellate, per poi calare nel 2026

di Federico Fusca
Cina: cala l’export di acciaio, salgono gli acquisti di minerale - Nel bimestre gennaio-febbraio 2026 le esportazioni di prodotti finiti scendono a 15,59 milioni di tonnellate

10 marzo 2026

Cina: cala l’export di acciaio, salgono gli acquisti di minerale

Nel bimestre gennaio-febbraio 2026 le esportazioni di prodotti finiti scendono a 15,59 milioni di tonnellate

di Stefano Gennari
Acciaio: primo trimestre positivo per l’import italiano - Nei primi tre mesi del 2025 rilevato un aumento di quasi un milione di tonnellate

20 giugno 2025

Acciaio: primo trimestre positivo per l’import italiano

Nei primi tre mesi del 2025 rilevato un aumento di quasi un milione di tonnellate

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio