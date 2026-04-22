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Acciaio ed elettromeccanica, stop produttivo il 28 aprile per protesta

Le imprese chiedono misure urgenti per la competitività e la tenuta della filiera europea

22 aprile 2026

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