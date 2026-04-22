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Vertenza Magona, stallo al Mimit sull’offerta di Trasteel

La disponibilità del gruppo svizzero resta ferma a 45 milioni. Rassicurazioni sui pagamenti degli stipendi

22 aprile 2026

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