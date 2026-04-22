SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Tata Steel: nuove sanzioni per emissioni

Tata Steel: nuove sanzioni per emissioni

Multa da oltre 8,5 milioni di euro, possibili ricadute sulla licenza operativa

22 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Tata Steel e SMS group lanciano EASyMelt di Paul Wurth - Accordo per la prima applicazione industriale al mondo di una tecnologia per la decarbonizzazione degli altiforni

21 aprile 2026

Tata Steel e SMS group lanciano EASyMelt di Paul Wurth

Accordo per la prima applicazione industriale al mondo di una tecnologia per la decarbonizzazione degli altiforni

di Stefano Gennari
Tata Steel: record in India - Superati per la prima volta i 20 milioni di tonnellate consegnate

8 aprile 2026

Tata Steel: record in India

Superati per la prima volta i 20 milioni di tonnellate consegnate

di Stefano Ferrari
Tata Steel UK: fondi per torri eoliche in acciaio low emission - Progetto con il governo gallese per sviluppare soluzioni basate su nastri e rafforzare la filiera domestica

7 aprile 2026

Tata Steel UK: fondi per torri eoliche in acciaio low emission

Progetto con il governo gallese per sviluppare soluzioni basate su nastri e rafforzare la filiera domestica

di Stefano Gennari
Tata Steel Nederland ferma il Direct Sheet Plant - La decisione è dovuta al superamento dei limiti di legge per le emissioni di cromo-6

7 aprile 2026

Tata Steel Nederland ferma il Direct Sheet Plant

La decisione è dovuta al superamento dei limiti di legge per le emissioni di cromo-6

di Stefano Gennari
Un consorzio europeo ha presentato nuovi acciai per l’automotive - Il progetto che ha sviluppato questi prodotti ultraresistenti formati a caldo è guidato da Tata Steel Nederland

24 marzo 2026

Un consorzio europeo ha presentato nuovi acciai per l’automotive

Il progetto che ha sviluppato questi prodotti ultraresistenti formati a caldo è guidato da Tata Steel Nederland

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tata Steel e SMS group lanciano EASyMelt di Paul Wurth - Accordo per la prima applicazione industriale al mondo di una tecnologia per la decarbonizzazione degli altiforni

21 aprile 2026

Tata Steel e SMS group lanciano EASyMelt di Paul Wurth

Accordo per la prima applicazione industriale al mondo di una tecnologia per la decarbonizzazione degli altiforni

di Stefano Gennari
Tata Steel: record in India - Superati per la prima volta i 20 milioni di tonnellate consegnate

8 aprile 2026

Tata Steel: record in India

Superati per la prima volta i 20 milioni di tonnellate consegnate

di Stefano Ferrari
Tata Steel UK: fondi per torri eoliche in acciaio low emission - Progetto con il governo gallese per sviluppare soluzioni basate su nastri e rafforzare la filiera domestica

7 aprile 2026

Tata Steel UK: fondi per torri eoliche in acciaio low emission

Progetto con il governo gallese per sviluppare soluzioni basate su nastri e rafforzare la filiera domestica

di Stefano Gennari
Tata Steel Nederland ferma il Direct Sheet Plant - La decisione è dovuta al superamento dei limiti di legge per le emissioni di cromo-6

7 aprile 2026

Tata Steel Nederland ferma il Direct Sheet Plant

La decisione è dovuta al superamento dei limiti di legge per le emissioni di cromo-6

di Stefano Gennari
Un consorzio europeo ha presentato nuovi acciai per l’automotive - Il progetto che ha sviluppato questi prodotti ultraresistenti formati a caldo è guidato da Tata Steel Nederland

24 marzo 2026

Un consorzio europeo ha presentato nuovi acciai per l’automotive

Il progetto che ha sviluppato questi prodotti ultraresistenti formati a caldo è guidato da Tata Steel Nederland

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio