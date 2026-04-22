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Germania, la crisi dei fornitori pesa anche sull'acciaio

ArGeZ: quarto anno consecutivo negativo. Pesano domanda debole, energia e concorrenza internazionale

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