SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Macchine utensili: ordini in crescita nel primo tr...

Macchine utensili: ordini in crescita nel primo trimestre

Rosa (UCIMU): «Settore trainato da domanda esterna. Su quella interna pesa l’effetto attesa degli incentivi»

22 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Macchine utensili: ordini in crescita nel primo trimestre - Rosa (UCIMU): «Settore trainato da domanda esterna. Su quella interna pesa l’effetto attesa degli incentivi»

22 aprile 2026

Macchine utensili: ordini in crescita nel primo trimestre

Rosa (UCIMU): «Settore trainato da domanda esterna. Su quella interna pesa l’effetto attesa degli incentivi»

di Federico Fusca
Macchine utensili: mercato stazionario nel Q3 - Rosa (UCIMU): «Non si intravedono schiarite su automotive e “incertezza Made in Usa”»

16 ottobre 2025

Macchine utensili: mercato stazionario nel Q3

Rosa (UCIMU): «Non si intravedono schiarite su automotive e “incertezza Made in Usa”»

di Federico Fusca
Macchine utensili: volano gli ordini nel Q2 - Il presidente UCIMU: «Boom interno per effetto rimbalzo. Serve un tavolo per indirizzare la politica industriale»

15 luglio 2025

Macchine utensili: volano gli ordini nel Q2

Il presidente UCIMU: «Boom interno per effetto rimbalzo. Serve un tavolo per indirizzare la politica industriale»

di Stefano Gennari
UCIMU: «2025 primo passo per un’inversione di tendenza» - Presidente Rosa: «Siamo tornati al segno "più". Nel 2026 attendiamo un moderata ripresa»

16 dicembre 2025

UCIMU: «2025 primo passo per un’inversione di tendenza»

Presidente Rosa: «Siamo tornati al segno "più". Nel 2026 attendiamo un moderata ripresa»

di Federico Fusca
Acciaio: primo trimestre positivo per l’import italiano - Nei primi tre mesi del 2025 rilevato un aumento di quasi un milione di tonnellate

20 giugno 2025

Acciaio: primo trimestre positivo per l’import italiano

Nei primi tre mesi del 2025 rilevato un aumento di quasi un milione di tonnellate

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio