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Cleveland-Cliffs: ricavi in crescita nel primo trimestre 2026

Caro energia e ritardi nell’adeguamento prezzi contribuiscono però alla perdita netta

21 aprile 2026

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