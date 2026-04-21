SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Rottame: i prezzi in Germania tornano a crescere

Rottame: i prezzi in Germania tornano a crescere

Ad aprile rialzi di 8,5 euro la tonnellata in media su base mensile

21 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Rottame: i prezzi in Germania tornano a crescere - Ad aprile rialzi di 8,5 euro la tonnellata in media su base mensile

21 aprile 2026

Rottame: i prezzi in Germania tornano a crescere

Ad aprile rialzi di 8,5 euro la tonnellata in media su base mensile

di Stefano Gennari
Rottame: tornano a calare i prezzi in Germania - Diminuzioni a doppia cifra a luglio nel confronto con i livelli di giugno

21 luglio 2025

Rottame: tornano a calare i prezzi in Germania

Diminuzioni a doppia cifra a luglio nel confronto con i livelli di giugno

di Stefano Gennari
Rottame in Germania: prosegue il recupero a dicembre - Tutte le principali categorie in rialzo su base mensile

23 dicembre 2025

Rottame in Germania: prosegue il recupero a dicembre

Tutte le principali categorie in rialzo su base mensile

di Stefano Gennari
Germania: nuovo calo dei prezzi del rottame - Dopo -8 €/t di settembre, flessione mensile a doppia cifra a ottobre

21 ottobre 2025

Germania: nuovo calo dei prezzi del rottame

Dopo -8 €/t di settembre, flessione mensile a doppia cifra a ottobre

di Stefano Gennari
Turchia: rottame in lieve recupero - L'instabilità geopolitica sostiene i prezzi, ma gli scambi restano ridotti Turchia: rottame in lieve recupero - L'instabilità geopolitica sostiene i prezzi, ma gli scambi restano ridotti

18 marzo 2026

Turchia: rottame in lieve recupero

L'instabilità geopolitica sostiene i prezzi, ma gli scambi restano ridotti

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio