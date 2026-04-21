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Acciaio turco tra maggiori costi e barriere commerciali

ÇİB: Pressione da energia, noli e quote Ue. Il settore punta sulle rinnovabili e conferma i target 2026

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