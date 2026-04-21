Tata Steel e SMS group lanciano EASyMelt di Paul Wurth
Accordo per la prima applicazione industriale al mondo di una tecnologia per la decarbonizzazione degli altiforni
21 aprile 2026
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