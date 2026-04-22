Maksteel Inox punta sul mercato del filo
Sidhpura (Managing Director): «Acquisizione di Trafileria Lombarda si è rivelato un vantaggio competitivo per il gruppo»
22 aprile 2026
DÜSSELDORF – Con l'acquisizione di Trafileria Lombarda, il gruppo indiano Maksteel Inox ha fatto il proprio ingresso nel comparto della produzione del filo in acciaio inox. L'operazione, che era stata chiusa nella primavera 2017, ha inaugurato una nuova strategia per la società indiana: fare dell’Italia il proprio mercato di sbocco di riferimento per questo segmento. Una direzione indicata da Arpit Sidhpura, Managing Director di Maksteel Inox, che a siderweb ha presentato questa recente acquisizione come un investimento strategico per la crescita della sua azienda.
Il mercato italiano, secondo Sidhpura, «è storicamente molto importante per il settore dell’inox». In Italia «la mentalità dei clienti e dei distributori è molto simile a quella dell’India, e questo ha reso naturale scegliere di venire a investire qui e cogliere l’opportunità di acquisire Trafileria Lombarda. Operazione...
Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita
MERCATI
-
22 aprile 2026
Scambi ridotti, ma produttori sempre più rigidi
-
22 aprile 2026
Tubi saldati: prezzi sotto pressione tra costi e concorrenza
Le nuove regole Ue creano incertezza tra gli operatori
-
20 aprile 2026
Coils: mercato stabile nel breve, Q3 ancora da costruire
L’offerta sostiene i prezzi mentre la domanda resta prudente
-
17 aprile 2026
Rottame: prezzi per lo più stabili
Domanda medio-bassa, scambi limitati. Maggio resta un’incognita
-
9 aprile 2026
Billette: prospettive rialziste
Domanda e offerta non si incontrano, trattative ferme
SPECIALI
siderDATA edizione speciale 2025
Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.
siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026
17 aprile 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento