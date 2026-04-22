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Maksteel Inox punta sul mercato del filo

Sidhpura (Managing Director): «Acquisizione di Trafileria Lombarda si è rivelato un vantaggio competitivo per il gruppo»

22 aprile 2026

DÜSSELDORF – Con l'acquisizione di Trafileria Lombarda, il gruppo indiano Maksteel Inox ha fatto il proprio ingresso nel comparto della produzione del filo in acciaio inox. L'operazione, che era stata chiusa nella primavera 2017, ha inaugurato una nuova strategia per la società indiana: fare dell’Italia il proprio mercato di sbocco di riferimento per questo segmento. Una direzione indicata da Arpit Sidhpura, Managing Director di Maksteel Inox, che a siderweb ha presentato questa recente acquisizione come un investimento strategico per la crescita della sua azienda.

Il mercato italiano, secondo Sidhpura, «è storicamente molto importante per il settore dell’inox». In Italia «la mentalità dei clienti e dei distributori è molto simile a quella dell’India, e questo ha reso naturale scegliere di venire a investire qui e cogliere l’opportunità di acquisire Trafileria Lombarda. Operazione...

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