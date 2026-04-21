SMS group: evolvono le priorità negli investimenti siderurgici
Christian Haferkamp: efficienza, flessibilità e decarbonizzazione convergono sempre più
21 aprile 2026
DÜSSELDORF – I produttori di acciaio stanno ricalibrando le proprie strategie di investimento, in un contesto in cui pressione sui costi, volatilità del mercato ed esigenze di decarbonizzazione si sovrappongono sempre più. Secondo Christian Haferkamp, General Manager Sales & Technology Seamless Tube Long Products di SMS group, questo cambiamento è particolarmente evidente nella produzione di...
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MERCATI
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20 aprile 2026
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Tondo: mercato in stallo dopo i rialzi
Le acciaierie puntano a consolidare i nuovi livelli, ma domanda debole e scorte elevate frenano gli scambi
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A cura di Redazione Siderweb
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