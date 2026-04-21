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SMS group: evolvono le priorità negli investimenti siderurgici

Christian Haferkamp: efficienza, flessibilità e decarbonizzazione convergono sempre più

21 aprile 2026

DÜSSELDORF – I produttori di acciaio stanno ricalibrando le proprie strategie di investimento, in un contesto in cui pressione sui costi, volatilità del mercato ed esigenze di decarbonizzazione si sovrappongono sempre più. Secondo Christian Haferkamp, General Manager Sales & Technology Seamless Tube Long Products di SMS group, questo cambiamento è particolarmente evidente nella produzione di...

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